Snelheidsboetes Domineesweg in Nagele gehandhaafd

Vier automobilisten hebben terecht een verkeersboete gekregen voor het overschrijden van de maximum snelheid in juni 2016 op de domineesweg in Nagele. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Maaiwerkzaamheden

De automobilisten kregen de boetes op een dag waarop de maximumsnelheid vanwege maaiwerkzaamheden was verlaagd van 80 naar 50 km per uur. Zij voerden aan dat ze niet op de hoogte waren van de gewijzigde maximumsnelheid omdat ze geen bord hadden gezien.

Foto’s verkeersborden

De politieagent die de snelheidscontrole uitvoerde verklaart dat er in verband met de wegwerkzaamheden verkeersborden zijn geplaatst met daarop de maximale snelheid van 50 km per uur. Ook zijn er foto’s aan die verklaring toegevoegd waaruit dit blijkt. De kantonrechter oordeelt daarom dat de automobilisten terecht een verkeersboete hebben gekregen.

Geseponeerde zaken

Eén van de automobilisten gaf aan dat er sprake zou zijn van willekeur en rechtsongelijkheid omdat hij had gehoord dat veel zaken geseponeerd zouden zijn. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van rechtsongelijkheid. In de geseponeerde zaken was onvoldoende bewijs aanwezig, dat was ook de reden voor het Openbaar Ministerie om die zaken te seponeren. In deze zaken is wel voldoende bewijs.