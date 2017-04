42 maanden cel voor gewapende woningoverval Arnhem

De rechtbank Gelderland veroordeelde een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor diefstal met geweld. Hij kreeg een gevangenisstraf van 42 maanden.

Via een website had de man een vrouw benaderd voor seks tegen betaling. De man ging op 4 mei 2015 naar haar woning in Arnhem. Hij zette een bril en een pet op en had een voorwerp – dat leek op een wapen – in bezit. In de woning pakte de man het wapen. Hij zette het voorwerp op het hoofd van de vrouw en dwong haar te vertellen waar zij haar geld bewaarde. Hij bond haar handen en voeten vast en tapete haar mond dicht met ducttape. De man verliet de woning weer toen hij het geld te pakken had, waarbij hij tegen de vrouw zei dat zij niet de politie mocht bellen.

Straf conform eis

De opgelegde celstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechtbank houdt rekening met het feit dat de man ondanks zijn relatief jonge leeftijd al een fors strafblad heeft opgebouwd. Opgelegde (langdurige) gevangenisstraffen lijken geen effect te hebben. Bovendien liep de man in meerdere proeftijden.

Ook moet de man een schadevergoeding van 4.800 euro aan het slachtoffer betalen.