40 maanden gevangenisstraf voor ripdeal Tolkamer

De rechtbank veroordeelde een 25-jarige man uit Groningen voor diefstal met geweld. De man kreeg – in overeenstemming met de eis van de officier – een gevangenisstraf van 40 maanden opgelegd.

De man zocht telefonisch contact met het slachtoffer en vroeg of het mogelijk was om een zakje wiet te kopen. Vervolgens ging de man samen met een andere man naar de woning van het slachtoffer. Na binnenkomst pakte hij meteen een voorwerp dat leek op een wapen. De man bedreigde het slachtoffer. Het slachtoffer is door de 2 mannen geslagen met een afdekpaneel van een keukenla en het wapen. Terwijl de man met het slachtoffer in gevecht was, doorzocht de mededader het huis. De mededader heeft onder andere een geldbedrag gevonden en weggenomen en ondertussen bleef de man inslaan op het slachtoffer.

Ripdeal

De man en zijn mededader hadden alleen oog voor hun eigen behoeften en hebben fors geweld gebruikt. Het slachtoffer heeft hierdoor letsel opgelopen. De rechtbank vindt dat het alle schijn heeft van een zogenaamde ripdeal.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 1.200 euro betalen.