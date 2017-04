‘SCHOOL FOR JUSTICE’ geopend in India

Vandaag is in Mumbai, India, ’s werelds eerste School for Justice geopend, een baanbrekend initiatief van Free a Girl Movement in India. De School for Justice leidt meisjes, die bevrijd zijn uit de kinderprostitutie, op tot advocaat of officier van justitie. Het doel van de school is om de straffeloosheid rond kinderprostitutie in India aan te pakken. Door de meisjes een opleiding te geven, waarna ze de daders aan kunnen pakken en het rechtssysteem van binnenuit kunnen veranderen.

1,2 miljoen meisjes tegenover 55 rechtszaken

India heeft de meeste minderjarige meisjes in de gedwongen prostitutie ter wereld. Naar schatting 1,2 miljoen kinderen. Deze zeer jonge meisjes worden ontvoerd, verkocht, gemarteld en dagelijks gedwongen tot seks met verschillende mannen. Dit kan blijven bestaan omdat het rechtssysteem faalt in het bestraffen van de daders van kinderprostitutie, die daardoor hun gang kunnen blijven gaan. Deze straffeloosheid uit zich in schrikbarende cijfers. De klanten, mensensmokkelaars, pooiers en de boordeeleigenaren worden bijna nooit vervolgd. In 2015 zijn er in slechts 55 rechtszaken veroordelingen uitgesproken.

School for Justice

De School for Justice is zowel een school als een educatief programma voor meisjes van elk onderwijsniveau en biedt ondersteuning en onderwijs om ze tot het niveau te brengen wat ze nodig hebben voor een universitaire opleiding. Vervolgens volgen ze een vijf jaar durende Rechten studie om zo hun Bachelor of Law te behalen. De School for Justice werkt samen met één van de beste universiteiten van India om de kwaliteit van de opleiding te garanderen. De eerste klas begint binnenkort aan de opleiding. “Free a Girl Movement heeft grote ambities om het programma de komende jaren verder uit te breiden. Wij willen hiermee de straffeloosheid van de daders aanpakken en tegelijkertijd de problematiek van kinderprostitutie onder de aandacht brengen,” aldus Evelien Hölsken, directeur van Free a Girl.

Ambassadeur van Free a Girl, Tim Hofman, heeft vorig jaar met eigen ogen gezien hoe het er in de kinderprostitutie in India aan toe gaat en is vandaag opnieuw in India om de opening van de school bij te wonen: “Het probleem van kinderprostitutie is in India vreselijk groot maar de moedige meisjes uit de klas van 2017 laten een enorme passie en wilskracht zien om het te gaan bestrijden. Door de School for Justice zetten we ze in hun kracht en geven we ze controle over hun eigen toekomst en dat van de andere slachtoffers. We hopen daarna dat er meer bewustwording komt voor de bredere problematiek. De opening van vandaag geeft hoop.”

De AFAS Foundation is founding sponsor van het initiatief en maakt de eerste klas van 2017 mogelijk. De Soroptimisten, een serviceorganisatie van vakvrouwen die onder meer de positie van vrouwen wereldwijd wil verbeteren, zal zich de komende jaren inzetten om volgende klassen mogelijk te maken in India en andere landen. AFAS Foundation: “Het doel van de AFAS Foundation is om ook anderen te inspireren. Daarom zijn wij erg blij dat de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao de school tenminste tot en met 2018 zullen ondersteunen met fundraising en activiteiten.’’ Uiteindelijk is het doel dat de School for Justice kan blijven voortbestaan door lokale financiële steun.