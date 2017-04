Versoepeling voorwaarden hotelboekingssites leidt tot gevarieerder aanbod

Er is meer concurrentie en meer keuze voor consumenten op online hotel boekingssites. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) samen met 9 andere mededingingsautoriteiten in Europa en de Europese Commissie. Booking.com en Expedia hadden in 2014 hun voorwaarden voor de aangesloten hotels versoepeld onder druk van enkele autoriteiten. Gezamenlijk hebben zij de effecten van deze maatregel onderzocht, de ACM die in Nederland.

Uit het Europese onderzoek blijkt ook dat bijna 50% van de onderzochte hotels (in Nederland 40%) niet wist dat de voorwaarden van de hotelboekingssites versoepeld waren. Zij hebben dus de ruimte die zij hebben gekregen (nog) niet goed kunnen benutten. Michiel Denkers, directeur Mededinging van de ACM: “Door de versoepelde voorwaarden van de boekingssites kunnen hotels meer variëren in hun prijsbeleid. Hierdoor ontstaat er meer concurrentie tussen de verschillende platforms. Consumenten hebben ruimere keuze. Wij roepen de hotels op deze ruimte te benutten.”

Wat was het probleem?

Booking.com en Expedia eisten eerder van de hotels dat de prijs voor een overnachting op het platform altijd de laagste was. Dat betekende dat het hotel geen lagere prijs mocht hanteren op zijn eigen website en op alle andere boekingssites. Mededingingsautoriteiten in Europa vreesden dat met deze laagste prijsgarantie de concurrentie tussen de verschillende boekingssites zou verminderen. Nieuwe boekingssites of platforms zouden hierdoor geen ruimte hebben om klanten te trekken. Dit zou de positie van de huidige platforms versterken waardoor zij hogere commissie zouden kunnen vragen. Dit betekent minder keuze en hogere prijzen voor consumenten.

Hoe is dit opgelost?

Onder druk van enkele Europese mededingingsautoriteiten hebben Booking.com en Expedia in 2014 hun voorwaarden versoepeld. Het hotel mag geen lagere prijs vragen voor zijn hotelkamer op zijn eigen website. Dit is om te voorkomen dat een hotel gratis meelift op de inspanningen van het platform. Maar het mag wel op een andere boekingssite met een lagere prijs adverteren. Zo ontstaat er concurrentie tussen de verschillende boekingssites. De hotels kunnen hiermee een scherper prijsbeleid voeren. Daar profiteren consumenten van.