Vrouw uit Apeldoorn veroordeeld voor bedreiging en stalking

De rechtbank veroordeelde een 32-jarige vrouw uit Apeldoorn voor onder meer bedreiging en stalking. De vrouw kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, opgelegd.

Enorme angst

De vrouw heeft zich via het verzenden van veel sms-berichten een lange periode schuldig gemaakt aan het uiten van bedreigingen en het belagen van 3 personen. De berichten werden verzonden van eind 2014 tot en met begin 2016. Hierbij heeft ze ook nog haar ex-partner in een kwaad daglicht gesteld door die berichten in zijn naam te versturen. Zij heeft hiermee de slachtoffer enorme angst aangejaagd. Dit leidde er onder meer toe dat een omgangsregeling verstoord raakte, waardoor 1 van de slachtoffers geen normale omgang met zijn dochter kon hebben. Ook heeft de vrouw zeer kwetsende berichten gestuurd aan de andere 2 slachtoffers, waarin onder meer werd gezinspeeld op het overlijden van hun kind. Deze berichten hebben er onder meer toe geleid dat zij niet aan rouwverwerking toekwamen.

Onbegrijpelijk

Het is maar moeilijk te begrijpen – en voor de slachtoffers niet of nauwelijks te verteren – dat de vrouw de berichten stuurde terwijl zij ook bevriend was met hen. In die tijd was zij daar altijd welkom. Zij heeft van dichtbij meegemaakt dat het kindje overleed en is door hen toen intensief in vertrouwen genomen. Nog onbegrijpelijker is het daarom, dat zij schijnbaar onbewogen heeft toegezien hoe schadelijk het effect was dat de berichten hadden op de slachtoffers.

Valse aangifte

De Apeldoornse heeft – om te voorkomen dat zij zou worden ontmaskerd als de verzender van de berichten – ook zichzelf bedreigende sms-berichten gestuurd. Om vervolgens hiervan valselijk aangifte te doen.

Bijzondere voorwaarden

Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo heeft de vrouw een meldplicht en moet zich verplicht laten behandelen. Daarnaast heeft zij een contact- en locatieverbod opgelegd gekregen.

Schadevergoeding

Tot slot moet de vrouw moet een schadevergoeding van in totaal ruim 9000 euro betalen aan 3 slachtoffers.