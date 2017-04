Man uit Hattem bestraft voor veroorzaken verkeersongeval Wapenveld

De rechtbank veroordeelde een 24-jarige man uit Hattem voor het veroorzaken van verkeersongeval in Wapenveld. Hij kreeg een boete van 1.000 euro en een rijontzegging van 3 maanden, waarvan 1 voorwaardelijk.

De Hattemmer veroorzaakte op 26 februari 2016 in Wapenveld een ongeval, doordat hij zijn autoruiten niet goed schoon en ijsvrij had gemaakt. Hierdoor zag hij bij het oversteken van een fietspad een fietsster over het hoofd, terwijl hij voorrang moest verlenen. De fietsster liep daarbij letsel op.

Rijontzegging

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Bij het opleggen van de straf hield de rechtbank rekening met het blanco strafblad van de man. Daarnaast verklaarde hij op de zitting dat hij zijn rijbewijs gebruikt voor woon-werkverkeer, maar wel iets kon regelen als de man een tijdje zonder rijbewijs zat. Volgens de rechtbank kan bij een dergelijke verkeersovertreding niet worden volstaan met alleen een geldboete. De rijontzegging is voor een voorwaardelijk, om de man er in de toekomst van te weerkouden opnieuw op deze manier op de weg te gaan.