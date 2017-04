Apeldoorner veroordeeld voor brandstichting GGNet Doetinchem

De rechtbank Gelderland veroordeelde een 19-jarige man uit Apeldoorn voor brandstichting bij GGNet in Doetinchem. Daarbij is gevaar voor personen en goederen ontstaan Hij kreeg 21 dagen jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd.

De man stichtte de brand in de nacht van 2 op 3 oktober 2016. Volgens de rechtbank heeft hij de brand aangestoken. Daarmee wijst de rechtbank onder andere naar het feit dat het vuur in zijn kamer is ontstaan en de verbalisanten kort na de brand een brandlucht bij zijn handen roken en op dat moment in bezit was van een aansteker. Volgens de rechtbank heeft de Apeldoorner de brand opzettelijk gesticht, want de situatie in zijn kamer duidt niet op een ongeluk. Zo lagen er verbrandde handdoeken en verbrand papier als brandhaard bij de binnendeur, waar de brand is ontstaan.

PIJ-maatregel

Dat rechtbank legde een voor voorwaardelijke PIJ-maatregel op om ervoor te zorgen dat de man onder behandeling blijft. Hiervoor geldt een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast zijn hieraan een aantal voorwaarden gekoppeld, zoals een meldplicht bij de reclassering.