Lawyers for Lawyers Award voor Thaise advocaat Sirikan Charoensiri

De Lawyers for Lawyers Award 2017 is toegekend aan Sirikan Charoensiri, een mensenrechten advocaat uit Thailand. Sirikan Charoensiri zal de Award op 19 mei in ontvangst nemen tijdens L4L’s seminar ‘The Voice of Rights’, over advocaten en vrijheid van meningsuiting. De jury heeft zich bij haar keuze voor Sirikan Charoensiri laten leiden door haar “unwavering courage and commitment” en “to draw attention to the human rights situation in Thailand that is relatively unknown in the West”. Sirikan Charoensiri is de eerste vrouw die de Lawyers for Lawyers Award in ontvangst zal nemen.

Sirikan Charoensiri is medeoprichter van Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), een advocatencollectief dat kort na het einde van de militaire staatsgreep op 22 mei 2014 werd opgericht. Het collectief heeft als doel juridische hulp te verlenen en toe te zien op de mensenrechtensituatie in Thailand. Sirikan Charoensiri verleent juridische bijstand in high-profile mensenrechtenzaken op een pro bono basis. In slechts één jaar tijd werd zij aangeklaagd voor maar liefst vier strafbare feiten die verband houden met haar professionele activiteiten. Als zij schuldig wordt bevonden aan deze vier aanklachten, hangt haar een gevangenisstraf van tenminste 10 jaar boven het hoofd. Daarnaast initieerde de politie nog een zaak tegen haar op beschuldiging van het ‘indienen van valse informatie’, omdat zij een klacht had ingediend tegen de politie. Als deze zaak wordt voortgezet, kan zij veroordeeld worden tot maximaal 5 jaar gevangenisstraf.

Op 19 mei 2017 zal Sirikan Charoensiri de Award in ontvangst nemen tijdens een seminar met de titel ‘The Voice of Rights’, over advocaten en vrijheid van meningsuiting. Naast Sirikan Charoensiri zullen er advocaten uit Colombia, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk spreken.