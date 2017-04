Bijna 12 jaar cel voor het doden en in stukken zagen van echtgenote

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag 11 jaar en 10 maanden gevangenisstraf opgelegd aan een 49- jarige man. Het hof acht bewezen dat hij in mei 2013 in hun woning opzettelijk zijn echtgenote heeft gedood, waarna hij haar lichaam in stukken heeft gezaagd en in het water heeft gegooid. Alle delen van het lichaam zijn later mede op aanwijzen van de man door de politie gevonden. De man ontkent zijn vrouw te hebben gedood. Volgens hem is er wel een heftig gevecht geweest tussen hen, in verband met de door de vrouw aangezegde scheiding, heeft hij haar vervolgens dood aangetroffen, raakte hij in paniek en heeft hij haar lichaam onvindbaar gemaakt.

De man was nooit eerder veroordeeld. Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf van 15 jaar geëist. Ook had de rechtbank die straf opgelegd. Het hof heeft bij de strafoplegging rekening gehouden met vergelijkbare gevallen en heeft de straf met twee maanden gekort wegens de lange duur van de procedure.