Chauffeur trekker met oplegger veroordeeld voor dodelijk ongeval in Helmond

Een 51-jarige man uit Duiven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden. De beroepschauffeur veroorzaakte in juli 2015 een noodlottig ongeval in Helmond.

De man reed in zijn trekker met oplegger op de Helmondweg (A270) en draaide bij een kruising linksaf om via de verharde middenberm te keren. Tijdens die manoeuvre botste een auto achterop de combinatie. De bestuurder van die auto overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De rechtbank stelt voorop dat de verdachte een keermanoeuvre heeft uitgevoerd op een plek waar dat niet was toegestaan. Er waren immers borden en verkeertekens op de weg met de verplichte rijrichting. Volgens de rechtbank had het echter ook zonder verkeersborden en pijlen voor de professionele en zeer ervaren vrachtwagenchauffeur duidelijk moeten zijn dat de middenberm niet groot genoeg was om veilig te kunnen keren. Hij had dit 1,7 kilometer verderop op een rechtmatige en veilige manier kunnen doen. Bovendien bleek uit onderzoek dat er momenten zijn geweest waarop de verdachte de naderende auto in zijn spiegels had kunnen en moeten zien en dus had moeten afzien van zijn keermanoeuvre. Daarbij komt dat de verdachte zijn snelheid had verminderd tot ongeveer 15 km/u toen hij de keermanoeuvre inzette, terwijl het verkeerslicht op groen stond en de maximumsnelheid ter plaatse 70 km/u is. Dit, in combinatie met de locatie waar de combinatie zich bevond en de verplichte rijrichting, maakt dat de overige verkeersdeelnemers daarop niet bedacht hoefden te zijn.

In deze zaak zijn in de VerkeersOngevallenAnalyse scenario’s onderzocht over een mogelijke afloop in het geval het slachtoffer niet te hard had gereden en nog had geremd. Weliswaar is er mogelijk sprake van medeschuld van het slachtoffer aan het ontstaan van het ongeval en de ernst van de gevolgen, maar dit doet niets af aan de verwijtbaarheid van de verdachte. Volgens de rechtbank heeft de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden en was het ongeval aan zijn schuld te wijten. Van een kort moment van tijdelijke onoplettendheid, zoals de verdediging aanvoerde, was volgens de rechtbank geen sprake.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat het slachtoffer is overleden door een fout van de verdachte en dat de nabestaanden verder moeten zonder hem. De rechtbank houdt er anderzijds rekening mee dat de man al 30 jaar beroepschauffeur is en niet eerder voor vergelijkbare zaken in aanraking is gekomen met politie en justitie. Ook is relevant dat de verdachte er op authentieke wijze blijk van heeft gegeven dat hij de ernst van het door hem aangedane leed inziet en dat hij oprecht berouw heeft getoond. Het is de rechtbank niet ontgaan dat het noodlottige ongeval de verdachte nog altijd erg aangrijpt.