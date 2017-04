Rocket Lawyer zet eerste stappen in Nederland

Vandaag introduceert online juridisch dienstverlener Rocket Lawyer haar eerste diensten in Nederland. Bedrijven en consumenten kunnen de komende maanden gratis online documenten creëren en vragen stellen aan advocaten op een online forum. De introductie vormt de opmars naar de officiële lancering van Rocket Lawyer in Nederland in de komende weken.

Oprichter en CEO Charley Moore was voor de gelegenheid speciaal in Nederland: “Ik sta hier op de Zuidas in Amsterdam, waar de grootste Nederlandse advocatenkantoren gevestigd zijn. Je kunt zeggen dat dit de beste plek is voor juridisch advies. Er zijn echter maar weinig bedrijven en consumenten die deze diensten kunnen betalen. Daarom ben ik hier: Rocket Lawyer wil hoogwaardige rechtshulp voor iedereen in Nederland betaalbaar en toegankelijk maken. Terwijl wij onze lancering in Nederland voorbereiden, kunnen mensen een aantal van onze diensten alvast gratis uitproberen.”

Rechtshulp moet toegankelijker

Met het oog op de toenemende juridisering en economische groei in Nederland is goede toegang tot juridische dienstverlening belangrijker dan ooit. Uit de maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld ‘no cure no pay’ en gesubsidieerde rechtsbijstand, blijkt dat die toegang echter nog lang niet is gerealiseerd. Uit een Europees onderzoek dat Rocket Lawyer in 2016 heeft laten verrichten door Kantar, blijkt dat de hoge prijs de belangrijkste factor is om geen advocaat te raadplegen.

Europese uitrol

Rocket Lawyer geeft al sinds 2008 Amerikanen laagdrempelig toegang tot advocaten en juridische documenten en is daarin zeer succesvol. Met het gepatenteerde platform zijn inmiddels al meer dan 40 miljoen juridische documenten opgesteld. In 2012, startte Rocket Lawyer haar Europese uitrol in het Verenigd Koninkrijk. Zij breidt haar diensten nu verder uit in Europa. Tegelijkertijd met Nederland, introduceert Rocket Lawyer vandaag ook in Spanje haar eerste gratis diensten en lanceert het bedrijf in Frankrijk officieel haar volledig betaalde platform.

Samenwerking met Sdu

Rocket Lawyer hecht veel waarde aan de kwaliteit en actualiteit van de juridische informatie die ze verstrekt. Daarom werkt het bedrijf samen met de Nederlandse juridische uitgever Sdu. Hierdoor kan Rocket Lawyer Nederland alle aanpassingen in de wet op de voet volgen en haar documenten en juridische wegwijzers direct actualiseren. Hiermee biedt Rocket Lawyer een ongeëvenaarde, betrouwbare service.

In januari 2017 ging de bètaversie van Rocket Lawyer Nederland al de lucht in, maar pas vanaf nu zijn de eerste gratis diensten toegankelijk.