Celstraf voor het uitgeven van vervalste bankbiljetten

De 35-jarige man die vervalste bankbiljetten van 500 euro verschillende plaatsen in Nederland heeft uitgegeven, krijgt van de rechtbank Den Haag een celstraf van 33 maanden. Hij krijgt deze straf ook voor het bezit van een groot aantal valse bankbiljetten en voor illegaal wapenbezit. Naast het uitzitten van zijn celstraf, moet de man ook geld betalen aan de winkels en personen die hij met de valse biljetten heeft misleid.

Vervalst geld

De dader is samen met een ander persoon telkens naar een buiten zijn woonplaats gelegen stad gegaan om aankopen te doen met één of meer valse bankbiljetten van 500 euro. Vaak gingen zij samen de winkel in om een aankoop te doen, waarbij de ene keer de 35-jarige man en de andere keer zijn metgezel met valse bankbiljetten betaalde. Het kwam ook geregeld voor dat zij in hetzelfde winkelgebied los van elkaar winkels bezochten, waarbij zij elkaar vaak telefonisch op de hoogte hielden in welke winkels zij reeds waren geweest en of het betalen met valse bankbiljetten aldaar gelukt was, zodat de ander daar niet ook naar binnen ging.

Bekendheid vals geld

Gelet op hun werkwijze en uit de afgeluisterde telefoongesprekken is duidelijk dat ze wisten dat ze met vals geld betaalden. Kijkend naar het aantal transacties met de valse biljetten hadden zij kennelijk de beschikking over een groot aantal valse biljetten. Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders dan dat ze van meet af aan bekend waren met de valsheid van het geld en van plan waren dit als echt en onvervalst uit te geven.