12 jaar cel voor mislukte ripdeal met dodelijke afloop

Een 28-jarige Fransman die drie mannen heeft neergeschoten in een hotelkamer in Zeist in 2015 is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Bij de mislukte ripdeal kwam een man om het leven en raakten twee anderen levensbedreigend gewond.

Mislukte ripdeal

De man was samen met een kennis in een hotelkamer in Zeist voor een cocaïnedeal met Colombianen.

De rechtbank concludeert dat hij bewapend en zonder geld de hotelkamer in is gegaan om de Colombianen van 20 kilo cocaïne te beroven. Dit bleek later nepcocaïne. Toen het uit de hand liep heeft de man van korte afstand het vuur geopend op de Colombianen. Hij heeft vervolgens ook nog een willekeurige voorbijganger met een vuurwapen bedreigd en gedwongen om haar auto af te staan.

Gewelddadige situatie gecreëerd

De man heeft in Nederland een blanco strafblad, maar is in Frankrijk wel eerder veroordeeld. De rechtbank houdt ook rekening met de rol die de Colombianen hadden. Zij wilden de Fransman en zijn kennis oplichten door hun nepcocaïne te verkopen. Ook waren zij bewapend. Zij hebben dan ook – samen met de verdachte – de ontstane gewelddadige situatie gecreëerd. De rechtbank wijkt daarom enigszins af van de eis van de officier van justitie.