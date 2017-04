DNB boetes herroepen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigt vandaag de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, die DNB-boetes van 135.000 euro en 15.000 euro had herroepen.

DNB legde deze boetes op aan een concernfinancieringsmaatschappij, haar indirect bestuurder en medeaandeelhouder wegens overtreding van het bankverbod.

Het CBb oordeelt dat nu de moeder zich onvoorwaardelijke had verplicht om de concernfinancieringsmaatschappij steeds van voldoende fondsen te voorzien om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, geen sprake is van een overtreding. Dat de moeder in financiële problemen kwam en niet over voldoende financiële middelen bleek te beschikken, betekent niet dat haar verplichting niet onvoorwaardelijk is. Destijds gold niet als eis dat de moeder steeds voldoende liquide middelen moest hebben om feitelijk aan deze verplichting te kunnen voldoen. Inmiddels is de wet aangepast en stelt zij deze eis wel.