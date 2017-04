Celstraf voor doodsbedreiging en poging tot afpersing van ex-vrouw

De 58-jarige man die op 18 december 2016 in Den Haag zijn ex-vrouw heeft bedreigd met de dood en heeft geprobeerd haar af te persen, krijgt van de rechtbank Den Haag een celstraf van 180 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Tijdens zijn proeftijd van twee jaar moet hij zich laten behandelen om af te komen van zijn alcoholprobleem en hem te helpen beter leren om te gaan met zijn verstandelijke beperking. Ook mag hij in die tijd geen contact opnemen met zijn ex-vrouw of bij haar woning in de buurt komen.

Bedreiging en poging afpersing

De man heeft het slachtoffer, toen zij haar woning binnen wilde gaan, onder bedreiging met een stanleymes geprobeerd te dwingen een geldsom van tienduizenden euro’s en kettingen af te geven. Hij zou hier naar eigen zeggen recht op hebben. Daarbij heeft hij het slachtoffer ook bedreigd met de dood.

Zijn brutale, agressieve en bedreigende manier van optreden hebben gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving en in het bijzonder bij het slachtoffer veroorzaakt. Sindsdien heeft zij slaapproblemen en voelt zij zich onveilig, ook thuis, waar zij zich veilig zou moeten kunnen voelen.