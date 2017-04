Celstraf voor poging doodslag in Tirol

De 23-jarige Nederlandse man die op 12 januari 2016 een bierflesje heeft kapotgeslagen en daarmee tweemaal opzettelijk een andere Nederlander in het gezicht heeft gestoken in het Tiroler plaatsje Gerlos in Oostenrijk krijgt van de rechtbank Den Haag hiervoor een celstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet hij zich laten behandelen om zijn impulsen beter te kunnen controleren en meedoen aan een cursus Alcohol en Geweld om herhaling te voorkomen. Bovendien moet hij aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 10 duizend euro voor de schade die het slachtoffer tot nu toe heeft geleden.

Ruzie

Verdachte heeft zich in club Cin Cin in Gerlos gemengd in een (vermeende) ruzie over een snowboard tussen twee groepen Nederlanders. Dit was enerzijds de groep waarin verdachte zich bevond. Anderzijds ging het om de groep waar het slachtoffer onderdeel van uitmaakte. Het slachtoffer lijkt niets met de ruzie te maken te hebben gehad en heeft ernstig en blijvend oogletsel opgelopen.

Poging doodslag

Het slachtoffer is geraakt onder meer vlakbij zijn kaaklijn, dus in de buurt van zijn hals. Het is een feit van algemene bekendheid dat het gezicht en de hals kwetsbaar gebied zijn, met onder meer de halsslagader als mogelijk te raken vitaal orgaan. Gelet op de onoverzichtelijke situatie, te weten een drukke, volle club, waar mensen onder invloed van alcohol waren, bestond naar het oordeel van de rechtbank de aanmerkelijke kans dat verdachte het slachtoffer met het kapotgeslagen bierflesje dodelijk zou verwonden.

De gedragingen van verdachte waren zo zeer gericht op het raken van aangever in de gezichtstreek dat het niet anders kan zijn dan dat hij de aanmerkelijke kans op de dood van het slachtoffer willens en wetens heeft aanvaard. Dit leidt tot de conclusie dat verdachte voorwaardelijk opzet had op de dood van aangever. De rechtbank oordeelt dan ook dat de poging tot doodslag wettig en overtuigend bewezen is.