Tot 7 jaar celstraf voor drugslab en bezit semiautomatische vuurwapens

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 42-jarige man uit Geffen en een 63-jarige man uit Ravenstein veroordeeld tot gevangenisstraffen van 7 en 5 jaar voor het plegen van voorbereidingshandelingen om synthetische drugs te maken, voor verboden vuurwapenbezit en voor het bezit van amfetamine. Twee mannen uit Oss (52 en 50 jaar) krijgen voor hun aandeel celstraffen van respectievelijk 30 maanden en van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank spreekt een 24-jarige man uit Geffen en een 50-jarige man uit Oss vrij.

De politie trof in oktober 2015 in Schaijk een (nog niet werkend) drugslab aan en in een loods in Geffen een opslagplaats voor chemicaliën. Ook vond de politie in een garagebox in Oss allerlei goederen voor het maken van synthetische drugs. De rechtbank oordeelt dat de verdachten zich in georganiseerd verband bezighielden met de voorbereidingshandelingen voor het maken van synthetische drugs. De 42-jarige verdachte had een initiërende rol, terwijl de 63-jarige man een wat kleinere rol had. Hij kan volgens de rechtbank niet worden gelinkt aan het drugslab in Schaijk. De hoofdverdachte had in een in Geffen gestalde aanhangwagen 8 semiautomatische vuurwapens aanwezig evenals losse lopen, patroonmagazijnen, een geluidsdemper en munitie. Verder trof de politie in die aanhangwagen 20 kilo amfetamine aan. De 52-jarige verdachte werd als loopjongen ingezet om amfetamine uit de aanhangwagen bij derden te bezorgen. Deze man is volgens de rechtbank niet te koppelen aan de semiautomatische vuurwapens. Daarom wordt hij daarvan vrijgesproken. In de schuur van de man uit Ravenstein werd 50 kilo amfetamine gevonden.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straffen rekening mee dat het algemeen bekend is dat harddrugs schade toebrengen aan de gezondheid van de gebruikers. Bovendien wordt drugsgebruik vaak bekostigd door diefstal of ander crimineel gedrag waardoor schade en overlast aan anderen wordt toegebracht. Het ongecontroleerde bezit van vuurwapens verhoogt het risico op een levensbedreigend geweldsdelict en daarom moet volgens de rechtbank streng worden opgetreden tegen het voorhanden hebben van illegale wapens. Verder weegt mee dat de verdachten van 42, 52 en 63 jaar oud eerder zijn veroordeeld voor soortgelijke delicten.