Werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor oplichting ABN AMRO

De rechtbank veroordeelde een 50-jarige man uit Apeldoorn voor oplichting, valsheid in geschrift en het gebruik maken van een vervalst geschrift. Hij kreeg een werkstaf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden opgelegd. Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De man heeft in een periode van 5 maanden – terwijl hij werkzaam was bij de ABN AMRO Bank – de bank opgelicht tot een bedrag van 18.667 euro. Hij heeft (‘slapende’) bankrekeningen van klanten opgeheven en het geld naar zijn eigen bankrekeningen laten overmaken. Een aantal bankrekeningen had de man speciaal met dat doel geopend. De man heeft met zijn handelen schade aangericht en de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig geschaad.

Valsheid in geschrift

Daarnaast heeft de man zich meerdere keren schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en het gebruik maken van een vervalst geschrift. De man heeft – nadat zijn dienstbetrekking bij de ABN AMRO Bank was geëindigd – zijn verouderde PE-certificaat (een certificaat van vakbekwaamheid) vervalst en gebruikt bij sollicitaties. Hij heeft toen 2 keer een baan gekregen, die hij niet zou hebben gehad als vooraf bekend was dat hij zijn PE-punten nog niet had gehaald. Ook hier heeft de man het vertrouwen in de financiële- en verzekeringswereld geschaad. In het voordeel van de man weegt wel dat hij wel beschikte over de benodigde kennis en kunde en inmiddels wel de noodzakelijke diploma’s (weer) heeft gehaald.

Tot slot moet de man het bedrag waarvoor hij de ABN AMRO Bank heeft opgelicht terugbetalen aan de bank.