Hond hoeft na inbeslagname bij bijtincident niet terug naar oorspronkelijke eigenaar

Na een bijtincident op 28 september 2016 was de hond Rex in beslag genomen door justitie. In een kort geding heeft de oorspronkelijk e eigenaar van de hond van de Staat geëist dat de hond wordt teruggegeven. De Haagse voorzieningenrechter gaat daarin niet mee. Ook hoeft de Staat aan de oorspronkelijk eigenaar geen informatie te geven over de huidige verblijfplaats van de hond.

Waarom een kort geding over deze hond?

De oorspronkelijke eigenaar heeft het kort geding aangespannen, omdat de kantonrechter in de strafzaak tegen haar wegens het bijtincident inmiddels had geoordeeld dat de hond onder voorwaarden aan haar moest worden teruggegeven.

Hoe kan de hond al verdwenen zijn?

De wet maakt het voor justitie mogelijk om een inbeslaggenomen zaak, in dit geval de hond , al aan iemand anders over te dragen voordat de strafrechter in de strafzaak heeft beslist wat er mee moet gebeuren. Dat is het geval als de inbeslaggenomen zaak niet geschikt is voor opslag en/of de kosten voor opslag te hoog zijn. Bij een hond is dat in het algemeen het geval. Bij deze hond speelde bovendien dat hij riskant gedrag vertoonde. Dat was ook bij onderzoek in opdracht van justitie door een deskundige vastgesteld. Wel moet dan later de prijs die de inbeslaggenomen zaak bij verkoop heeft opgebracht (of had kunnen opbrengen) aan de oorspronkelijke eigenaar worden vergoed.

Waar was de hond?

In dit geval was de hond al voor de beslissing van de kantonrechter met de daarvoor vereiste wettelijke machtiging aan een particuliere stichting overgedragen. De hond had daarvoor nog een training ondergaan om zijn gedrag te verbeteren. Het was voor de Staat daarom niet meer mogelijk om de hond terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. De eis om de hond terug te geven kon daarom niet worden toegewezen. Ook hoeft de Staat aan de oorspronkelijke eigenaar geen informatie te geven over de huidige verblijfplaats van de hond. Zij heeft niet aangevoerd dat zij de hond van de stichting kan opeisen. De Staat heeft bovendien als beleid dat deze gegevens om privacy redenen niet worden verstrekt.

Is de hond voorgoed verdwenen?

Staat de oorspronkelijke eigenaar nu met lege handen? Het is niet uitgesloten dat de Staat de hond niet aan de stichting had mogen overdragen. In dat geval zou de oorspronkelijke eigenaar recht hebben op schadevergoeding. In deze rechtszaak heeft de eiser geen schadevergoeding gevraagd. Een kort geding procedure is daarvoor ook minder geschikt.

De Staat is door de voorzieningenrechter wel veroordeeld in de proceskosten. De Staat had eiser vooraf beter moeten informeren. Deze procedure was dan niet nodig geweest.