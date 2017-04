Man vrijgesproken van (poging) verkrachting tijdens honkbalfeest in Nuenen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 31-jarige man uit Den Haag vrijgesproken van een vermeende verkrachting van een vrouw of een poging daartoe.

De verdachte ontmoette de vrouw in oktober 2015 tijdens een feest na een honkbaltoernooi in Nuenen. Aan het einde van de avond gingen ze samen naar buiten en hebben gekust. Volgens de vrouw is zij vervolgens door de verdachte anaal verkracht. De verdachte ontkent dit.

De rechtbank stelt vast dat de vrouw niet steeds eenduidig heeft verklaard over de vraag of verdachte al dan niet bij haar is binnengedrongen. Daarnaast constateerde de huisarts 1,5 dag na het incident geen verwondingen bij de vrouw. Volgens de rechtbank is dit moeilijk te rijmen met haar verklaring dat hij plotseling en onverwacht bij haar is binnengedrongen en de omstandigheden waaronder dat is gebeurd. Ook is er onvoldoende overtuigend bewijs dat er sprake was van een poging daartoe. De rechtbank kan daarom niet tot een bewezenverklaring komen en spreekt de verdachte vrij.