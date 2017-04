2 jaar in een inrichting voor stelselmatige daders voor gewelddadige winkeldiefstal Leiden

De 43-jarige man die in op Tweede Kerstdag in 2016 in Leiden een gewelddadige winkeldiefstal pleegde, moet van de rechtbank Den Haag voor een periode van 2 jaar geplaatst worden in een inrichting voor stelselmatige daders. Dit heeft onder andere als doel om herhaling te voorkomen.

​Gewelddadige winkeldiefstal

Op 26 december 2016 heeft de man in een Albert Heijn aan de Kooilaan in Leiden met geweld 7 verzorgingsproducten en 2 pre-paid telefoonkaarten gestolen, waarbij 2 mensen bedreigd werden. De dader riep daarbij naar zijn metgezel: \”Pak een mes\”.

​Plaatsing in een inrichting

De rechtbank oordeelt dat plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders noodzakelijk en wenselijk is. Uit de inhoud van het strafdossier, waaronder het omvangrijke strafblad van de man, en het uitgebrachte reclasseringsadvies, blijkt een zeer reëel gevaar voor herhaling van vergelijkbare strafbare overlast gevende feiten. Een andere, effectievere manier om zijn gedrag te veranderen is er niet. Hij wil niet meewerken aan behandeling van zijn (verslavings)problematiek.

​Doel van de plaatsing

De plaatsing heeft 2 doelen, namelijk het beveiligen van de maatschappij en herhaling in de toekomst voorkomen. In de penitentiaire inrichting zal geprobeerd worden de man alsnog voor een behandeling te motiveren. Werkt hij daaraan mee, dan betekent dit dat een deel van de maatregel verder gaat in een behandelingstraject buiten de muren van de inrichting. Blijft de man bij zijn weigering om mee te werken, dan is in elk geval het doel behaald om twee jaar lang de maatschappij tegen hem te beveiligen.