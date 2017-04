Celstraffen voor de uitbuiting van Hongaarse prostituees

De rechtbank Limburg heeft vandaag vijf veroordelingen uitgesproken wegens de uitbuiting van Hongaarse prostituees in Nederland (mensenhandel). Een zesde verdachte is vrijgesproken.

Algemeen

In het procesdossier wordt het beeld geschetst van een duistere wereld, waarin Hongaarse vrouwen naar Nederland worden gebracht om hier in de prostitutie te worden uitgebuit door een netwerk van in Nederland verblijvende Hongaren. De feiten zouden gepleegd zijn in de periode 2010 – 2013. Het procesdossier is omvangrijk en bevat een grote hoeveelheid getuigenverklaringen. Deze getuigenverklaringen zijn echter vaak wisselend of ‘van horen zeggen’. Daarnaast bevat het procesdossier relatief weinig objectief steunbewijs. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de verweten strafbare feiten niet kan worden bewezen. Een gedeelte van de strafbare feiten acht de rechtbank echter wel wettig en overtuigend bewezen. Vijf verdachten zijn daarvoor veroordeeld. Bij de straftoemeting heeft de rechtbank strafkorting gegeven vanwege de zeer lange duur van de strafzaak.

Uitbuiting door de ‘verkoop’ van een prostituee

De rechtbank heeft twee mannen en een vrouw veroordeeld, omdat zij samen een Hongaarse prostituee hebben uitgebuit door haar voor 500 euro als koopwaar tussen de twee mannen te verhandelen. De veroordeelde vrouw trad hierbij op als ‘koppelbazin’. Zij creëerden hiermee een schuld voor de Hongaarse prostituee, die zij moest aflossen door in het escortbedrijf van de koper te werken. De koper is bovendien veroordeeld wegens grensoverschrijdende mensenhandel in een ‘lichte variant’. Die houdt in dat hij een prostituee vanuit België over de grens naar haar werk in Nederland heeft gebracht. De verkoper is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, de koppelbazin en de koper tot 4 maanden gevangenisstraf. De straf is relatief laag omdat het een eenmalige handeling betreft en geen voortdurende uitbuiting. Ook is er een strafkorting omdat de feiten uit 2012 zijn. De koper krijgt een lagere straf dan de verkoper omdat de andere twee het plan hebben bedacht en omdat de verkoper de prostituee tegen haar zin vasthield totdat er een koopsom voor haar werd betaald. Ook kent de rechtbank gewicht toe aan zijn specifieke persoonlijke omstandigheden.

(verkoper ECLI:NL:RBLIM:2017:3319, koppelbazin ECLI:NL:RBLIM:2017:3315, koper ECLI:NL:RBLIM:2017:3335)

Uitbuiting en mishandeling

De rechtbank heeft een andere man veroordeeld, omdat hij een in Nederland werkzame Hongaarse prostituee heeft gedwongen tot het afstaan van een flink deel van het door haar in de prostitutie verdiende geld door haar te mishandelen. Deze man is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Er was geen bewijs dat de man de vrouw ook dwong tot prostitutie.

(ECLI:NL:RBLIM:2017:3330)

Uitbuiting, zware mishandeling en ontucht met een minderjarige

De rechtbank heeft tenslotte nog een man veroordeeld voor uitbuiting van een Hongaars meisje. Hij deed dit toen hij 17 was. De man heeft dit meisje eerst in Hongarije in de prostitutie gebracht. Daarna heeft hij haar naar Nederland gebracht om haar ook hier in de prostitutie te laten werken. Zij moest een groot deel van haar verdiensten aan deze man afstaan en is mishandeld door de man. Uiteindelijk heeft de man het meisje zo zwaar mishandeld dat zij een meervoudige kaakbreuk heeft opgelopen. Daarnaast heeft deze man, toen zelf 17 jaar, ontucht gepleegd met een twaalfjarig meisje. Hoewel de man ten tijde van het plegen van deze strafbare feiten nog minderjarig was, ziet de rechtbank in de ernst van de feiten reden om het volwassenenstrafrecht toe te passen. Deze man is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf.

(ECLI:NL:RBLIM:2017:3317)

Vrijspraak

De rechtbank heeft een zesde verdachte vrijgesproken van uitbuiting van een Hongaarse prostituee, omdat de handelingen van deze verdachte niet kunnen worden aangemerkt als mensenhandel.

(ECLI:NL:RBLIM:2017:3316)