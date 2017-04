Staat moet duidelijkheid geven over voorwaarden gratie voor levenslang gestrafte

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag in een kort geding, dat was aangespannen door een levenslang gestrafte man, aan de Staat opgedragen concreet duidelijk te maken aan welke eisen hij moet voldoen om in aanmerking te komen voor gratie.

De man kreeg in 1989 levenslang voor een roofmoord op een Chinees gezin in Rotterdam in 1987. Hij zit inmiddels bijna dertig jaar gedetineerd. Hij heeft al vijf keer eerder om gratie gevraagd, maar die verzoeken zijn altijd afgewezen. Het zesde verzoek is nog in behandeling en daarop is nog niet beslist.

Voldoende duidelijkheid

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het voor de man voldoende duidelijk moet zijn wat er concreet van hem wordt verlangd en waar hij aan toe is. Dit betekent overigens niet dat na het geven van deze duidelijkheid hij door middel van het verlenen van gratie in vrijheid zal worden gesteld.

Overige vorderingen afgewezen

De overige vorderingen, namelijk dat zijn gratieverzoek voor nader advies moet worden voorgelegd aan de Hoge Raad dan wel aan het Hof en dat zijn advocaat moet worden uitgenodigd voor overleg over resocialisatie en opstellen van een stappenplan, worden door de voorzieningenrechter afgewezen.