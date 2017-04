Vestiging van Decathlon op het Outdoor Center in Roermond kan doorgaan

Rechtbank Limburg heeft uitspraak gedaan in de zaak over de vestiging van de sport- en rijwielwinkel Decathlon op het Outdoor Center in Roermond. Het college van de gemeente Roermond had hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Een omgevingsvergunning was nodig, omdat een Decathlon op die plek in strijd is met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat namelijk alleen kampeerwinkels in het gebouw toe. Een aantal concurrerende (sport- en rijwiel)winkels heeft beroep ingesteld. Zij vrezen onaanvaardbare leegstand in Roermond en omgeving. Zij vroegen de rechtbank daarom het besluit van het college te vernietigen.

Oordeel rechtbank

De vestiging van Decathlon is onderbouwd met een rapport. In dat rapport is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de vestiging van de Decathlon op de leegstand in de omgeving. In dat rapport wordt geconcludeerd dat ondernemers in de sport- en rijwielbranche met een omzetdaling worden geconfronteerd, maar dat geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare toename van de leegstand. De mogelijke leegstand zal zich vooral concentreren op minder aantrekkelijke locaties en daarnaast kunnen zich in de gebouwen die leegkomen doorgaans ook tal van andere winkels vestigen. Verder is van belang geacht dat door de vestiging van de Decathlon leegstand op het Outdoor Center wordt voorkomen en de realisatie van een Decathlon kan bijdragen aan een versterking van de Roermondse winkelstructuur. De rechtbank is van oordeel dat het college op basis van dit rapport de omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen. De rechtbank heeft het beroep daarom ongegrond verklaard. Dit betekent dat de vestiging van Decathlon op het Outdoor Center in Roermond door kan gaan.