Celstraf voor overvallen in Amersfoort

Een 32-jarige man uit Bunschoten is door de rechtbank Midden-Nederland schuldig bevonden aan een overval op een supermarkt en een tankstation in 2016 in Amersfoort. De rechtbank veroordeelt de man tot een celstraf van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Afpersingspogingen

De man pleegde de overvallen op dezelfde dag en dwong de medewerkers tot het afgeven van sigaretten. Hij pleegde de overval op een tankstation nadat zijn biljet van tien euro niet werd geaccepteerd. De man toonde een veerdrukpistool en zei: “Nu is het serieus, dit is een overval, jullie willen mijn tientje niet aannemen.” Toen de medewerker van het tankstation weigerde om hem geld of sigaretten te geven, begaf de man zich naar de dichtstbijzijnde supermarkt, waar hij onder dreiging van het wapen eveneens vroeg om geld. Ook deze medewerker weigerde de man geld te geven. Uiteindelijk pakte de man drie pakjes sigaretten en verliet de supermarkt. Korte tijd later werd hij aangehouden door de politie. De man bekende zich schuldig te hebben gemaakt aan de overvallen.

Atypische handelswijze

Uit de rapporten van de reclassering en psycholoog blijkt dat de man verslaafd is aan alcohol en cocaïne. De rechtbank legt een lagere straf op dan geëist, vanwege de atypische handelswijze tijdens de overval en de daarmee samenhangende problematiek. Hij lijkt niet in staat om zijn emoties op een andere manier te verwerken dan door agressie. De man moet zich na zijn straf laten behandelen en krijgt een locatieverbod opgelegd voor het tankstation en de supermarkt.