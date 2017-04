EU lanceert nieuw e-certificeringssysteem voor ingevoerde biologische producten

Vanaf morgen zorgt een nieuw elektronisch certificeringssysteem voor een beter toezicht op de invoer van biologische producten. Het systeem maakt van de EU een wereldleider inzake traceerbaarheid en de verzameling van betrouwbare gegevens over de handel in biologische producten.

Dit baanbrekend e-certificeringssysteem zal de voedselveiligheidsvoorschriften helpen versterken en mogelijke fraude helpen terugdringen. Het systeem genereert uitgebreidere statistische gegevens over ingevoerde biologische producten en vermindert de administratieve lasten voor marktdeelnemers en autoriteiten.

Tijdens een overgangsperiode van zes maanden zal zowel met papieren als met elektronische certificaten worden gewerkt. Vanaf 19 oktober 2017 zullen de invoercertificaten uitsluitend in elektronische vorm bestaan.

EU-commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling Phil Hogan: “Onze vastberaden keuze voor strenge certificerings- en inspectiemaatregelen vormt een belangrijk onderdeel van de voedselveiligheidsnormen van de EU. Dankzij die strenge normen zijn we op wereldvlak de referentie bij uitstek kunnen worden wat voedsel betreft, maar we moeten naar nieuwe en betere manieren blijven streven om nog meer te doen. Deze nieuwe regels verbeteren de traceerbaarheid van biologische producten, die een belangrijke groeimarkt vormen.”

In de praktijk vereisen de nieuwe regels dat de invoercertificaten van de producten worden toegevoegd aan het Trade Control & Expert System (Traces), het bestaande elektronische systeem voor het traceren van bewegingen van levensmiddelen in de EU. Zoals reeds is gebleken, bevordert het Traces-systeem, dat dag en nacht toegankelijk is, de handel; het zorgt er namelijk voor dat de handelspartners en de bevoegde autoriteiten gemakkelijk toegang krijgen tot informatie over de bewegingen van hun zendingen en het versnelt de administratieve procedures. Doordat Traces de bewegingen van de zendingen traceert en het risicobeheer van geweigerde zendingen vergemakkelijkt, is het ook van onschatbare waarde gebleken om snel op gezondheidsbedreigingen te kunnen reageren.