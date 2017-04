Voormalig burgerraadslid Geldermalsen veroordeeld voor schending ambtsgeheim

De rechtbank veroordeelde een (inmiddels) 63-jarige man uit Son en Breugel voor schending van de geheimhoudingsplicht die hij als burgerraadslid had. De man moet een geldboete van 1.500 euro betalen.

De man maakte als burgerraadslid van de commissie Samenleving in de gemeente Geldermalsen geheime informatie openbaar, omdat hij het niet eens was met de geheimhouding daarvan. De man had niet verzocht om opheffing van de geheimhouding (de officiële route) . Hij heeft ook niet een andere voor hem openstaande rechtsgang benut om zijn ‘gelijk te halen’. In plaats daarvan koos hij zonder enige vorm van overleg voor de publicatie van de stukken. Kennelijk vond de man dat hij zelf kon bepalen of de stukken die hij publiceerde geheim waren of moesten blijven en wilde hij daarover een reactie van de gemeente en/of de burgemeester uitlokken.

De rechtbank rekent het de man aan dat hij bewust putte uit een bron die voor hem toegankelijk was als lid van een commissie van de gemeenteraad om die informatie vervolgens als journalist naar buiten te brengen. Hij heeft daarmee niet alleen voor eigen rechter gespeeld, maar er was ook sprake van een ‘dubbele pet’. Door op deze manier te handelen heeft hij een door de gemeentewet beschermd belang bij geheimhouding geschaad. Ook heeft hij daardoor schade toegebracht aan het vertrouwen dat aan hem door de samenleving als beëdigd commissielid is gegeven en dat zij in publieke ambtsdragers moet kunnen stellen.