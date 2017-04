Tot 6 jaar celstraf voor grootschalig drugslab in Stevensbeek

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 46-jarige man uit Tegelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor onder meer zijn betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Stevensbeek. De eigenaar van de loods waarin het lab is gevonden en 4 andere verdachten krijgen voor hun aandeel celstraffen uiteenlopend van 6 maanden (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) tot 4 jaar.

Drugslab Stevensbeek

De politie trof tijdens een inval in oktober 2015 een groot drugslab aan in een loods bij een boerderij in Stevensbeek. De 55-jarige eigenaar van de loods wist volgens de rechtbank dat hij zijn ruimte aan drugscriminelen verhuurde. Na de ontdekking van het lab toonde hij de politie een valse huurovereenkomst van de loods om zowel voor zichzelf als voor de andere betrokkenen strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen. De rechtbank veroordeelt de eigenaar tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Trefpunt

Bij een grootschalige politieactie (onderzoek Trefpunt) werden op 4 april 2016 tientallen verdachten aangehouden op verdenking van onder meer drugsdelicten. Bij die actie pakte de politie ook 6 verdachten op die betrokken waren bij het drugslab in Stevensbeek. De 46-jarige hoofdverdachte uit Tegelen was eigenaar van het lab. Ook had hij munitie in bezit en was hij actief betrokken bij het plan dat de eigenaar van de loods bij ontdekking een vals huurcontract zou laten zien.

Ook werden in de woningen van de hoofdverdachte en een 32-jarige man uit Venlo telefoons gevonden waarmee alleen versleutelde berichten konden worden verstuurd. Met die toestellen is veelvuldig gecommuniceerd over de handel en productie van harddrugs. Ook afgeluisterde gesprekken wezen daarop. Volgens de rechtbank hielden deze 2 mannen zich tussen april 2014 en april 2016 onafgebroken bezig met de productie van harddrugs. De 32-jarige man had ook een actieve rol bij het productieproces in Stevensbeek. Daarnaast had hij illegale wapens in bezit en lichtte hij in 2011 een bank op door een valse werkgeversverklaring en een valse salarisstrook te gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek. De rechtbank veroordeelt hem tot een celstraf van 4 jaar.

Andere verdachten

De rechtbank legt verder een gevangenisstraf van 3 jaar op aan een 46-jarige man uit Overloon die een actieve rol had in het productieproces van het lab in Stevensbeek. Daarnaast werden tijdens zijn aanhouding in april 2016 in zijn woning en auto harddrugs, wapens en jammers aangetroffen. Ook in de woning van zijn moeder lagen drugs die van hem waren. De rechtbank veroordeelt deze verdachte bovendien voor witwassen van bijna 14.000 euro.

Een 24-jarige Rotterdammer krijgt voor zijn (actieve) rol bij de productie in het lab een celstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Een 30-jarige man uit Venray was volgens de rechtbank betrokken bij de inrichting van het lab. Er is geen bewijs dat hij heeft deelgenomen aan het productieproces. Hij krijgt een celstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.

De rechtbank heeft de zaak van een zevende verdachte, 70-jarige man uit Rotterdam, aangehouden voor nader onderzoek.

Grote risico’s

De rechtbank heeft er bij het bepalen van de straffen rekening mee gehouden dat de productie van synthetische drugs, de ongecontroleerde opslag van chemicaliën daartoe en de dumpingen van drugsafval grote veiligheidsrisico’s en risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengen. Het is ook algemeen bekend dat het gebruik van harddrugs zorgt voor grote gezondheidsrisico’s voor gebruikers en dat verslaafde gebruikers misdrijven plegen om aan geld te komen om hun verslaving te kunnen betalen. Ook weegt de rechtbank mee dat de handel in en productie van harddrugs in handen is van grote, georganiseerde criminele verbanden die daarmee grote winsten maken en hun belangen in deze handel en productie beschermen met geweld en bedreiging met geweld.