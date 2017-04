TBS met voorwaarden Nijmegenaar voor zware mishandeling

De rechtbank Gelderland veroordeelde een 32-jarige man uit Nijmegen voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en tweemaal een poging daartoe. Hij kreeg tbs met voorwaarden opgelegd.

Op 24 januari 2016 sloeg de man een slachtoffer een gebroken kaak. Ook schopte hij hem meerdere keren op zijn hoofd. Dat deed hij terwijl hij wist dat hij schoenen met stalen neuzen aan had. Een paar weken later stak de man een andere slachtoffer met een mes in zijn been. Ook sneed hij het slachtoffer in zijn wang. Beide slachtoffers moesten een medische behandeling ondergaan.

Litteken

Alleen het snijden in het gezicht levert in dit geval het zwaar lichamelijk letsel op. Volgens de rechtbank is daarvoor van belang dat het litteken fors en blijvend is. Het steken in het been van het ene slachtoffer en het toebrengen van de gebroken kaak bij het andere slachtoffer hadden zwaar lichamelijk letsel kúnnen opleveren. Daarom is hier sprake van een poging.

Paranoïde psychose

De man had voor het plegen van de strafbare feiten al psychische problemen. Door zowel een psycholoog als psychiater is in het Pieter Baan Centrum onderzocht in hoeverre hij verantwoordelijk is voor zijn handelen. Op basis van dit onderzoek stelde de rechtbank vast dat de man tijdens het plegen van de geweldsmisdrijven leed aan een paranoïde psychose. De Nijmegenaar was zijn grip op de realiteit verloren en beschikte niet meer over enige keuzevrijheid ten aanzien van zijn gedrag. Onder invloed van zijn stoornissen kon hij niet meer anders dan grijpen naar agressie. Dat leidde ertoe dat de Nijmegenaar de geweldsmisdrijven niet kan worden toegerekend

Ontoerekeningsvatbaar

Hoewel de gepleegde geweldsmisdrijven een forse gevangenisstraf rechtvaardigen, kan hiervoor nu geen straf worden opgelegd. De man is voor deze misdrijven ontslagen van alle strafvervolging, nu hij ontoerekeningsvatbaar is. Er kan in deze situatie wel een tbs-maatregel worden opgelegd. De rechtbank keek hierbij naar de ernst van de geweldsmisdrijven, zijn psychische problemen en het herhalingsgevaar. Aan de tbs-maatregel zijn bepaalde voorwaarden gekoppeld. Eén van die voorwaarden is dat de man een klinische behandeling moet ondergaan.

Verder moet de man aan zijn slachtoffers schadevergoedingen betalen van 560 en 1.436,50 euro.

Bezit munitie

De rechtbank veroordeelde de Nijmegenaar ook nog voor het in bezit hebben van munitie. Dit feit kan hem wel worden toegerekend. De rechtbank zal hem hiervoor geen straf of maatregel opleggen, nu aan hem tbs met voorwaarden wordt opgelegd. Daarnaast verbleef de man al langdurig (ruim 14 maanden) in voorarrest.