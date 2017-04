Nederlands verbod op zero-rating in strijd met Europese netneutraliteitsverordening

Met de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile kunnen klanten, die een internetbundel van 6 GB of meer afnemen, in Nederland gratis muziek streamen en downloaden. Het gratis aanbieden van (muziekstreaming)diensten wordt ook wel “zero-rating” genoemd. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is zero-rating verboden. Dat zou volgens ACM zonder meer volgen uit de Europese netneutraliteitsverordening en de Telecommunicatiewet. ACM heeft T-Mobile daarom bevolen de dienst Datavrije Muziek niet langer aan te bieden en heeft bepaald dat T-Mobile voor iedere dag dat zijn dat niet doet, een dwangsom van € 50.000 moet betalen, met een maximum van € 500.000.

De rechtbank heeft geconstateerd dat zero-rating inderdaad verboden is in de Telecommunicatiewet, maar dat dit Nederlandse verbod niet geldt, omdat Nederland vanwege de Europese netneutraliteitsverordening niet bevoegd was daarover iets te regelen. Uit die netneutraliteitsverordening blijkt ook niet dat zero-rating zonder meer verboden is. Pogingen van de Nederlandse regering om een uitdrukkelijk verbod op zero-rating in die verordening op te laten nemen, zijn juist mislukt. Mogelijk is de wijze waarop T-Mobile de dienst Datavrije Muziek aanbiedt toch in strijd met de netneutraliteitsverordening, maar dat heeft ACM bewust niet onderzocht, omdat zij van mening was dat zero-rating hoe dan ook verboden was. De uitspraak van de rechtbank betekent dat T-Mobile vooralsnog mag doorgaan met de dienst Datavrije Muziek.