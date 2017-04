Celstraf voor zware mishandeling en vernieling in Utrecht

Een 63-jarige man is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor een zware mishandeling en een vernieling in Utrecht.

Mishandeling en vernieling met honkbalknuppel

In december 2016 reed de man naar het kantoor van het slachtoffer aan de Californiëdreef in Utrecht. De man en het slachtoffer hadden een conflict. Toen hij zag dat het slachtoffer op de bank in het kantoor lag te slapen liep hij terug naar zijn auto en pakte een honkbalknuppel. De man sloeg het slachtoffer daar meerdere malen mee. Het slachtoffer liep vele botbreuken op aan zijn linkervoet en beide handen. De stelling van verdachte dat sprake was van noodweer aangezien het slachtoffer op hem af kwam met een mes, is door de rechtbank verworpen. De man vernielde met de honkbalknuppel ook een bureau, een tablet en een laptop in het kantoor.

Proeftijd

Naast de opgelegde gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding van 7500 euro aan het slachtoffer betalen. Ook moet hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden uitzitten, omdat hij in zijn proeftijd opnieuw in de fout is gegaan.