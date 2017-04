Jeugddetentie voor medeplichtigheid aan poging tot afpersing

De Rechtbank Gelderland veroordeelde een 20-jarige vrouw uit Doesburg voor medeplichtigheid aan een poging tot afpersing bij een Primerafiliaal in Arnhem. De vrouw kreeg een jeugddetentie van 90 dagen, waarvan 75 dagen voorwaardelijk, opgelegd.

Behulpzame rol

Op 26 april 2016 is een mannelijke overvaller gewapend met een mes de winkel binnen gelopen en heeft hiermee de winkelmedewerker bedreigd. Uiteindelijk heeft hij de winkel zonder buit verlaten. De veroordeelde vrouw heeft hierbij een behulpzame rol vervuld. Zo heeft zij de dader (gezicht bedekkende) kleding gegeven die hij tijdens de overval droeg en heeft zij hem uitgelegd hoe hij naar de Primera moest lopen. Daarnaast stond zij op het moment van de overval op de uitkijk bij de Primera en hield zij haar toenmalige vriend – die een groot aandeel had in de geplande overval – telefonisch op de hoogte van de stand van zaken.

Bijzondere voorwaarden

Uit rapporten die over de vrouw zijn opgemaakt blijkt dat zij een beneden gemiddeld IQ heeft en dat er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek. De deskundigen adviseerden daarom het jeugdstrafrecht toe te passen. De rechtbank heeft dit advies overgenomen en legde aan de vrouw een jeugddetentie op. Ook moet zij zich melden bij de reclassering en zich laten behandelen. Het naleven van deze voorwaarden zal voor de vrouw al een grote straf zijn en veel impact hebben op haar dagelijks leven. De rechtbank zag daarom geen meerwaarde in het opleggen van een werkstraf zoals door de officier van justitie was geëist.