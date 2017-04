Man uit Huissen veroordeeld voor exploiteren hennepkwekerij

De rechtbank Gelderland veroordeelde een 58-jarige man uit Huissen voor het exploiteren van een hennepkwekerij. Hij kreeg een werkstraf van 240 uur opgelegd. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

Volgens de rechtbank exploiteerde de man in augustus 2015 in een pand in Angeren een hennepkwekerij met 2.800 hennepplanten.

Financiële problemen

Tijdens de zitting legde de man uitvoerig uit waarom hij het delict pleegde. De rechtbank leidde daaruit af dat de man een hardwerkende ondernemer is die door een – ongelukkige – reeks van omstandigheden in acute financiële problemen was geraakt. De rechtbank rekent het de Huissenaar echter aan dat hij op deze strafbare wijze die problemen te lijf is gegaan.