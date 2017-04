Gevangenisstraffen voor mensensmokkel en hennepteelt en één verdachte vrijgesproken

De rechtbank heeft in het onderzoek Kulja zes verdachten veroordeeld tot 3 tot 4,5 jaar gevangenisstraf en één verdachte vrijgesproken. Het ging bij vier verdachten om mensensmokkel, hennepteelt en deelname aan een criminele organisatie; bij twee verdachten, Van B. en P., ging het alleen om mensensmokkel. De 32-jarige B. werd vrijgesproken, omdat zijn betrokkenheid bij de mensensmokkel niet bewezen kon worden, hoewel er op basis van het onderzoek wel verdenkingen jegens hem waren.

Op grond van de diverse verklaringen, onderzoek aan inbeslaggenomen telefoons en laptop, camerabeelden van de Marina Seaport te IJmuiden, gegevens uit doorzoekingen op diverse plaatsen, waaronder de boot Moses Agga, komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van het medeplegen van mensensmokkel van in totaal 24 vreemdelingen op 15 augustus 2015.

Scenario

De rechtbank gaat daarbij uit van het volgende scenario. In juli 2015 is in Huizen de boot, de Moses Agga, aangekocht. Na het verrichten van enige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is hij door verdachte W. en Van E. van Huizen naar de jachthaven (Marina Seaport) in IJmuiden gevaren. Rond 10 augustus 2015 heeft Van E. de sleutels van de boot aan P. en Van B. overhandigd. Zij zouden de boot met de vreemdelingen naar Engeland over varen. Op 15 augustus 2015 hebben Van E., W., De P. en H. in totaal 13 Vietnamezen en 11 Albanezen, van een woning in Huizen naar de Moses Agga in IJmuiden gebracht. De Vietnamezen waren tevoren per trein van Parijs naar Amsterdam gereisd, met een taxi naar een locatie in Huizen, daar afgehaald door W. en Van E., en naar de woning in Huizen gebracht. Verdachten zouden per vreemdeling een bedrag ontvangen. Op de boot waren 33 zwemvesten, daarvan zaten er 19 nog in plastic. Aan boord is op een zwemvest een vingerafdruk van W. en op één van de flessen handzeep een vingerafdruk van Van B. aangetroffen.

De zaak kwam aan het rollen door een melding bij de Marechaussee (via oplettende getuigen in de haven) dat er vermoedelijk 20 illegalen aan boord van de Moses Agga waren die wilden uitvaren naar Groot-Brittannië.

Levensgevaar

Bovendien stelt de rechtbank mede aan de hand van een tweetal deskundigenverklaringen vast dat bij het behulpzaam zijn bij de wederrechtelijke doorreis van de 24 vreemdelingen sprake is geweest van het duchten van levensgevaar, een strafverzwarende omstandigheid. Wanneer er daadwerkelijk uitgevaren zou zijn, was dit volstrekt onverantwoord vanwege de uitrusting van het zeiljacht, waaronder zwemvesten die niet geschikt waren voor gebruik op open zee, het ontbreken van de mogelijkheid noodsignalen af te geven, de technische staat van het jacht, de overbelading, het gebrek aan vaarkennis bij de bemanning, het vaargebied met sterke stromingen en drukke scheepvaart. Dit moet voor alle verdachten op enig moment voorzienbaar zijn geweest.

Mensensmokkel

De rechtbank acht het een voltooide mensensmokkel. De behulpzaamheid bij de wederrechtelijke doorreis begon bij de aankoop van de Moses Agga op 21 juli 2015 en eindigde toen de 24 vreemdelingen op 15 augustus 2015 in de boot in IJmuiden werden aangetroffen.

Ondanks dat 9 van de 11 Albanezen rechtmatig in Nederland verbleven, oordeelt de rechtbank de doorreis door Nederland wederrechtelijk. Gezien de situatie aan boord van de Moses Agga met 24 vreemdelingen, deels zonder documenten, en 2 (onervaren) bemanningsleden, en zonder geldig visum voor Engeland, kan het doel alleen mensensmokkel vanuit Nederland naar Groot-Brittannië zijn geweest. Men onttrok zich ook aan controle door de Nederlandse autoriteiten. Rechtmatig verblijf in Nederland sluit een wederrechtelijke doorreis niet uit. Nu er niet daadwerkelijk uitgevaren is, kan niet bewezen worden dat verdachten behulpzaam zijn geweest bij het verschaffen van toegang tot Engeland. Van dat onderdeel worden de verdachten dan ook vrijgesproken.

De rechtbank vindt dat alleen een aanzienlijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is, mede als afschrikwekkende reactie op een dergelijke wijze van mensensmokkel, waartoe verdachten blijkbaar bereid waren. De rechtbank heeft de 27-jarige Van B. en de 26-jarige P. conform de eis van de officier van justitie ieder tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zij waren de onervaren bemanning van de Moses Agga die nog moesten leren zeilen en de boot naar Engeland zouden varen.

Hennepteelt

De rechtbank komt bij de andere verdachten ook tot een bewezenverklaring van de hennepteelt. Er werden in december 2015 geteelde hennepplanten aangetroffen op locaties in Huizen en Bussum. De locatie in Huizen werd gehuurd door W., in Bussum door Van E. Er werd gewerkt met werktelefoons, waarin een paar contacten stonden en die elke maand weer weggedaan werden. Via de werktelefoon wisten mensen zoals De P. wanneer ze moesten knippen. Ook deelname aan een criminele organisatie acht de rechtbank bewezen. Er was een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen in ieder geval W., Van E., De P., en H. Het oogmerk was mensensmokkel en hennepteelt. Ieder had in de organisatie een eigen rol.

Overige Gevangenisstraffen

Verdachte W.: De 29-jarige W. wordt tot 4,5 jaar gevangenisstraf(eis 5 jaar) veroordeeld. Hij had een grote rol in de mensensmokkel. Met Van E. heeft hij de hennepdrogerij in Bussum ingericht en organiseerde hij de knippers, de hennep en het afval. Hij huurde ook de loods in Huizen.

Verdachte Van E.: De 47-jarige Van E. wordt tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld (eis 54 maanden). Hij was de regelaar/coördinator, met een uitvoerende en coördinerende rol in de mensensmokkelzaak. De rechtbank heeft overigens sterk rekening gehouden met zijn gezondheidstoestand, zijn open en meewerkende opstelling in het onderzoek en zijn beperkte justitiële documentatie.

Verdachte De P.: De rechtbank veroordeelt de 37-jarige De P. tot een gevangenisstraf van 3 jaar conform de eis. Haar rol was uitvoerend en niet coördinerend.

Verdachte H.: De 24-jarige H. wordt conform de eis tot 42 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Hij heeft in de mensensmokkelzaak actieve bemoeienis met de boot gehad en heeft op 15 augustus 2015 een groep mensen vervoerd van Huizen naar de jachthaven in IJmuiden.