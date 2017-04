Werkstraf en voorwaardelijke jeugddetentie voor bedreiging op school Valkenswaard en openlijk geweld

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 16-jarige jongen veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en 1 maand voorwaardelijke jeugddetentie voor bedreiging op een school in Valkenswaard en openlijk geweld in Leende.

De jongen bedreigde in februari 2017 zijn docent en andere leerlingen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Hij droeg daarbij een masker. De jongen heeft bekend, maar zegt dat het een (misplaatste) grap was. Daarnaast heeft hij in augustus vorig jaar op de kermis in Leende iemand met kracht van diens fiets afgetrokken en hem geduwd, geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep hierbij een gezwollen kaak en diverse blauwe plekken op.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de jongen zich kennelijk niet realiseerde dat hij het gevoel van veiligheid op zijn school ernstig aantastte. De rechtbank acht een dergelijke bedreiging zeer ernstig, gelet op schietincidenten met gewonden en/of dodelijke afloop elders in de wereld. Daarnaast speelt een rol dat de jongen bij het andere strafbare feit letsel veroorzaakte. Het geweld moet een grote indruk op het slachtoffer hebben gemaakt.

Anderzijds houdt de rechtbank er rekening mee dat de dreiging met het wapen grote gevolgen voor de jongen heeft gehad. Zo heeft hij 17 dagen in voorarrest gezeten en is hij van school gestuurd. Bovendien heeft het politieonderzoek veel impact gehad op onder meer de woonsituatie van het gezin van de jongen.

Naast de werkstraf en voorwaardelijke jeugddetentie veroordeelt de rechtbank de jongen tot betaling van een schadevergoeding van 319,95 euro aan het slachtoffer van het openlijk geweld.