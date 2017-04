Intrekken gedoogverklaring is geen besluit; coffeeshop mag voorlopig geen softdrugs verkopen

Een coffeeshop in ’s-Hertogenbosch mag voorlopig geen softdrugs verkopen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek van de coffeeshop af om een voorlopige voorziening.

De politie startte in maart dit jaar een strafrechtelijk onderzoek naar een leidinggevende van de coffeeshop nadat er in haar woning verdovende middelen waren aangetroffen. De burgemeester liet de eigenaar van de coffeeshop weten dat hij de verkoop van softdrugs niet zou gedogen zolang het strafrechtelijk onderzoek zou lopen. De eigenaar van de coffeeshop vroeg de burgemeester een preventieve last onder dwangsom op te leggen, zodat hij bezwaar zou kunnen maken tegen die beslissing van de burgemeester, maar de burgemeester willigde dat verzoek niet in.

De bestuursrechter moet de vraag beantwoorden of de brief van de burgemeester waarin hij aangeeft de verkoop van softdrugs niet meer te gedogen, een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De rechter oordeelt dat een intrekking van een gedoogverklaring niet kan worden aangemerkt als een besluit, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Die zijn er volgens de voorzieningenrechter rechter niet. Daarom wijst hij het verzoek om een voorlopige voorziening af.