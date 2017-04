Gemeente moet vergunningen voor Solar beter onderbouwen

De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over Solar 2015. Op een aantal belangrijke punten zijn de omwonenden in het gelijk gesteld.

Waar gaat de zaak over?

In De Weerd in Roermond vindt ieder jaar het Solar-festival plaats. Omwonenden stellen de laatste jaren steeds meer overlast te hebben van het festival. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast. In 2015 maakten de omwonenden bezwaar tegen de vergunningen die voor het festival werden verleend. De bezwaren werden grotendeels ongegrond verklaard. De omwonenden gingen vervolgens in beroep bij de rechtbank. De vraag die de rechtbank moest beantwoorden, was of de gemeente Roermond goed heeft kunnen uitleggen waarom de vergunningen aan Solar konden worden verleend zoals dat is gebeurd. Om daarover een goede beslissing te nemen, heeft de rechtbank zich laten adviseren door een onafhankelijke deskundige op het gebied van geluid.

Toelichting van de persrechter

Wat is het belang van de zaak?

Ondanks dat het gaat om vergunningen voor een festival dat al in 2015 heeft plaatsgevonden, hebben partijen nog steeds belang bij een beoordeling van de zaak. Solar is immers een jaarlijks terugkerend festival. Het oordeel van de rechtbank is dus van belang voor toekomstige edities van het festival.

Wat is het oordeel van de rechtbank?

Op een aantal onderdelen heeft de gemeente haar besluiten onvoldoende uitgelegd en onderbouwd.

Een eerste punt gaat over het geluid dat maximaal mag worden geproduceerd. Uitgangspunt is maximaal 75 dB(A) op de gevel van een woning en maximaal 50 dB(A) in een woning: dat is een geluidniveau waarbij je in een woning nog een gesprek met elkaar kunt voeren. De rechtbank vindt dat je er niet zomaar vanuit mag gaan dat een gevel 25 dB(A) tegenhoudt. Dat is alleen zo, als een huis goed geïsoleerd is. Het is ook mogelijk technische maatregelen te nemen waardoor het geluidniveau van 75 dB(A) wordt verminderd of om een ruimere geluidsnorm toe te staan. Dan is een nader onderzoek naar de gevelwering niet nodig. De gemeente zal daarin een keuze moeten maken.

Een tweede punt is het meten van het geluid: doe je dat per 1 minuut of per 5 minuten? De rechtbank volgt daarin de deskundige die zegt dat de meettijd van 5 minuten in 2015 te lang is geweest. Bij een kortere meettijd heb je meer kans om bij te sturen als er pieken in het geluid zijn.

De rechtbank heeft de omwonenden ook in het gelijk gesteld waar het gaat om de festivalcamping. De gemeente zal beter moeten uitleggen waarom de muziek op de camping tot 1:30 uur door mag gaan en op welke manier overlast ’s nachts (bijvoorbeeld van schreeuwende gasten) wordt voorkomen.

Een laatste punt is het basgeluid. De gemeente heeft in de vergunning opgenomen dat er maximaal 90 dB(C) mag worden geproduceerd. Wat betekent dat in een woning? Is dat eigenlijk wel aanvaardbaar? Ook op dit punt verwacht de rechtbank een betere onderbouwing.

De rechtbank heeft ook een aantal beroepsgronden van eisers verworpen. Zo heeft de gemeente één geluidsnorm in dB(A) en dB(C) voor alle woningen mogen gebruiken. Daarbij hoefde geen lagere geluidnorm voor de verder weg gelegen woningen te worden vastgesteld. Ook beroepsgronden over een beverburcht in het gebied en de brandveiligheid op het festivalterrein slagen niet.

Wat betekent dit voor Solar 2017?

De vergunningen voor Solar 2017 zullen naar verwachting in mei of juni worden verleend. Op de punten die de rechtbank in de uitspraak heeft genoemd, zal de gemeente Roermond een beter gemotiveerde beslissing moeten nemen. De uitspraak staat dus niet aan Solar 2017 in de weg, maar wel mag worden verwacht dat de gemeente op sommige onderdelen alle betrokken belangen duidelijker tegen elkaar afweegt dan in 2015 is gebeurd.