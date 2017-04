Benoemingen Hoge Raad der Nederlanden

Mevrouw prof. mr. drs. C.H. Sieburgh wordt raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Daarnaast wordt de heer mr. B.J. Drijber advocaat-generaal in het parket bij de Hoge Raad. De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie.

Mevrouw Sieburgh (1969) begint 1 september 2017 als raadsheer bij de Hoge Raad. Op dit moment is zij hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in het bijzonder de Europees rechtelijke aspecten van het Burgerlijk recht. Bovendien is zij raadsheer-plaatsvervanger in de Kort Gedingkamer en de kenniskamer Europees recht van het Gerechtshof in Amsterdam.

De heer Drijber (1958) begint per 1 oktober 2017 als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij is op dit moment advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en geldt als specialist op het gebied van Europees en mededingingsrecht. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.