Voorwaardelijke celstraf voor veroorzaken letsel bij baby

De rechtbank Oost-Brabant heeft een man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden voor het veroorzaken van letsel bij zijn 2 maanden oude dochter.

De man had in juli 2013 zijn dochter vast toen zij het bewustzijn verloor. Hij heeft verklaard dat hij zijn dochter in paniek heeft geschud om haar weer bij te brengen. De rechtbank concludeert op basis van onder meer de verklaring van de man en de rapportage van een forensisch arts dat sprake is geweest van (zeer) krachtig schudden door de man. Het kind liep zwaar, maar uiteindelijk geen blijvend, letsel op.

Geen opzet, wel schuld

De rechtbank gaat er vanuit dat de man geen opzet had om zijn dochter letsel toe te brengen of om haar te doden. Zijn handelen was erop gericht het meisje weer bij bewustzijn te brengen. De rechtbank oordeelt wel dat het aan zijn schuld is te wijten dat zijn dochter zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. De man heeft in aanmerkelijke mate verwijtbaar onvoorzichtig gehandeld door zijn dochter meermalen met kracht heen en weer te schudden. Het is algemeen bekend dat je een kind van 2 maanden niet krachtig moet schudden. De man had anders moeten en kunnen handelen door bijvoorbeeld direct naar een arts te gaan.

De straf

De verdachte is in zijn zorg voor de veiligheid van zijn kind tekort geschoten. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de man zelf lange tijd in onzekerheid heeft moeten leven of zijn dochter weer volledig zou herstellen en of zij niet, door zijn onvoorzichtige handelen, blijvende gevolgen zou ondervinden. De rechtbank kan zich voorstellen dat dit voor hem als vader en als veroorzaker van het letsel een zware tijd vol zorgen is geweest.

Naar aanleiding van het incident is zijn dochter onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst. Die ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing zijn in december 2014 positief beëindigd en sindsdien hebben zich voor zover bekend geen voorvallen of meldingen van zorg meer voorgedaan.

Alles afwegende komt de rechtbank tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.

De rechtbank komt daarmee tot een lagere straf dan de eis van de officier van justitie omdat de rechtbank de (lichtere) schuldvariant bewezen acht. Bovendien houdt de rechtbank er rekening mee dat het erg lang heeft geduurd voordat het Openbaar Ministerie de zaak bij de rechtbank heeft aangebracht.