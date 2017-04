Inter Visuals mag multimediavoorzieningen in operatie- en interventiekamers Erasmus MC leveren

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de vorderingen van Brainlab, om de gunningsbeslissing van Erasmus Universitair Medisch Centrum in de aanbesteding van de levering en installatie van multimediavoorzieningen in 22 operatiekamers en 4 interventiekamers in te trekken, afgewezen.

Uitvoeringseisen

Erasmus MC is van plan de opdracht te gunnen aan Inter Visuals. Brainlab is het daarmee niet eens, omdat Inter Visuals niet zou voldoen aan de eisen die aan de opdracht zijn gesteld voor wat betreft de te leveren medisch gecertificeerde beeldschermen met een geïntegreerde decoder. De voorzieningenrechter wijst die bezwaren af. Er is sprake van zogenoemde uitvoeringseisen waaraan pas behoeft te worden voldaan wanneer de apparatuur wordt geleverd en niet al toen Inter Visuals inschreef op de aanbesteding, zoals Brainlab beweert. Aangenomen moet worden dat Inter Visuals in staat is om te zijner tijd de vereiste beeldschermen te leveren.

Niet voldoende onderbouwd

Verder moet ervan worden uitgegaan dat Inter Visuals zal voldoen aan de eis dat de opgenomen beelden per operatiekamer worden opgeslagen. Dat dat niet het geval zal zijn heeft Brainlab niet voldoende onderbouwd.