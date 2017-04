Clifford Chance benoemt 24 nieuwe partners wereldwijd onder wie Folko de Vries

Internationaal advocatenkantoor Clifford Chance benoemt Folko de Vries (36) per 1 mei 2017 tot partner. In totaal worden wereldwijd 24 nieuwe partners benoemd. De Vries trad in 2005 in dienst bij Clifford Chance en legt zich toe op overnamefinanciering en algemene kredietverstrekking.

De 24 wereldwijde benoemingen zijn een weerspiegeling van het bereik en de expertise bij Clifford Chance op gebieden die cruciaal zijn voor toonaangevende internationale bedrijven, waaronder ook cyber security, fintech en alternatieve financiering. De nieuwe partners adviseren cliënten op het terrein van onder meer M&A, private equity, mededinging, projectfinanciering, overnamefinanciering en leveraged finance, financiële regelgeving en arbitrage. Matthew Layton, managing partner van Clifford Chance: “De nieuwe partners kunnen op grote erkenning rekenen van cliënten als het gaat om hun inzicht en oordeelkundigheid en op waardering van collega’s vanwege hun belangrijke bijdrage aan onze bedrijfscultuur. Ik kijk er naar uit om met allen samen te werken terwijl ze hun carrière verder ontwikkelen bij Clifford Chance.”

Jeroen Ouwehand, managing partner van Clifford Chance in Amsterdam: “Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Folko. Onze Finance & Capital Markets-praktijk behoort sinds jaar en dag tot een select gezelschap van topadviseurs met de hoogste rankings met een dito klantenkring. De benoeming van Folko zal verder bijdragen aan deze ijzersterke positie. Zijn commerciële en juridische expertise en zijn ”can-do mentality” maken ons kantoor tot de sterke speler die we zijn.”

Folko de Vries legt zich toe op overnamefinanciering en algemene kredietverstrekking. Hij heeft onder meer aan belangrijke openbare biedingen meegewerkt, waaronder D.E Master Blenders, Ziggo, HES International en Koninklijke Ten Cate en, evenals aan private overnamefinancieringen. De Vries adviseert zowel kredietverstrekkers als kredietnemers. Ook heeft hij ervaring met de herstructurering en resolutie van financiële instellingen.