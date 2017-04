Tot 7 jaar cel voor brute woningoveral Apeldoorn

De rechtbank Gelderland veroordeelde een 23-jarige Arnhemmer en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats tot respectievelijk 7 en 6 jaar gevangenisstraf. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan een brute en gewelddadige woningoverval in Apeldoorn op 15 juni 2016.

De mannen zijn samen naar de woning gegaan en waren op dezelfde manier vermomd. Ook hadden zij messen en tape bij zich. De bewoner – die nietsvermoedend de voordeur opendeed, werd overmeesterd, vastgebonden met tape en met een mes bedreigd. Ook is hij 4 keer gestoken met een mes en heeft daarbij letsel opgelopen. Zijn vrouw is met een mes gedwongen tot afgifte van geld en goederen. Zij is ook met een mes bedreigd en vastgebonden met tape. In de woning was ook een jong kind aanwezig.

Gezamenlijk plan

De rechtbank oordeelde dat de mannen vanuit een gezamenlijk plan en voorbereiding hebben gehandeld en dat zij hun plan op rustige en gecoördineerde wijze hebben tenuitvoergelegd. Door de officier van justitie was daarom voor beiden mannen gevangenisstraffen van 7 jaar geëist. De rechtbank is bij de 29-jarige man afgeweken van deze eis omdat hij niet eerder was veroordeeld voor een soortgelijk feit.

Tot slot moeten de mannen beiden schadevergoedingen van in totaal ongeveer 8.100 euro aan de slachtoffers betalen.