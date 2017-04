Celstraf voor opslag 1.250 kilo professioneel vuurwerk

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 29-jarige Bosschenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man kocht grote hoeveelheden professioneel vuurwerk in, sloeg het op en bood het vervolgens op internet te koop aan. Twee andere Bosschenaren (25 en 27 jaar) zijn voor hun aandeel veroordeeld tot respectievelijk 240 uur taakstraf en 8 maanden voorwaardelijke celstraf en 200 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf.

De 29-jarige verdachte had in november 2015 ruim 1.250 kilo ongecontroleerd professioneel vuurwerk opgeslagen in een opslagbox die hij huurde in ’s-Hertogenbosch. Hij en de 25-jarige man hebben in diezelfde periode professioneel vuurwerk aangeboden via internet. De rechtbank is van oordeel dat de 27-jarige Bosschenaar medeplichtig is aan de opslag van het professionele vuurwerk. Hij is daarnaast ook veroordeeld voor het bezit van een ploertendoder en het voorhanden hebben van professioneel vuurwerk. Een 21 jarige man uit Nuenen werd veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij bewaarde 27 kilo professioneel vuurwerk in zijn woning.

Bij het bepalen van de straffen heeft de rechtbank meegewogen dat het als algemeen bekend mag worden verondersteld dat zwaar vuurwerk bijzonder gevaarlijk is. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de plaats en de wijze van opslag. De gevolgen bij een ongecontroleerde ontploffing kunnen immers rampzalig zijn. Dat gevaar heeft de verdachten er niet van weerhouden dergelijk vuurwerk op te slaan op locaties die daartoe volstrekt ongeschikt waren. Dat door hun handelen grote risico’s in het leven zijn geroepen voor de veiligheid van anderen, rekent de rechtbank hen zwaar aan.

De rechtbank veroordeelt de 29-jarige man tot slot tot het terugbetalen van 23.600 euro aan de staat; het geld dat hij met de vuurwerkhandel illegaal heeft verdiend.