De hoogste Europese rechter ​(HvJEU) ​wees vandaag arrest in de BREIN / Filmspeler zaak. Het Hof bepaalde dat ​de verkoop van mediaspelers inbreuk maakt als daarop add-ons zijn geïnstalleerd die linken naar streaming websites met illegaal aanbod. Ook bepaalde het Hof​ dat het maken van een tijdelijke kopie bij streamen geen rechtmatig gebruik oplevert.

Deze uitspraak geldt per direct in Nederland en de EU. Dat betekent dat nu buiten kijf staat dat dergelijke mediaspelers inbreuk maken. Opzettelijke inbreuk is strafbaar als misdrijf​ en verkopers zijn ook aansprakelijk voor de schade die ze veroorzaken. De onderhavige zaak gaat voor een nog te wijzen eindvonnis terug naar de Rechtbank Midden-Nederland.

BREIN wijst andere verkopers erop dat zij nu per direct moeten stoppen anders worden zij in rechte aangesproken met een verbod op verbeurte van een dwangsom, schadevergoeding en volledige proceskostenvergoeding. Er zijn in Nederland zeker een honderdtal aanbieders van dit soort spelers.

Voor gebruikers betekent de uitspraak dat niet alleen downloaden uit illegale bron ongeoorloofd is maar streamen uit illegale bron ook. Bij streamen wordt een tijdelijke kopie gemaakt, dat is wettelijk toegestaan als dat voor rechtmatig gebruik is. het HvJEU heeft nu bepaalt dat streamen uit illegale bron geen rechtmatig gebruik is. “Verkopers hebben​ hun klanten vals voorgelicht ​door te stellen dat streamen uit illegale bron legaal is”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Ik raad kopers ​a​an ​de spelers terug te sturen en hun geld terug te vragen.​ Doorgaan met streamen uit illegale bron maakt inbreuk en de illegale spelers mogen niet worden doorverkocht.”

De​ onderhavige zaak gaat over de verkoop van ​de Filmspeler, een mediaspeler waarop software is​ ​geïnstalleerd (zogenaamde add-ons) die linken naar illegale streaming websites.​ De verkoper prees deze aan met​ met leuzen als “nooit meer betalen”, “de nieuwste films, series en sport”, “streamen is legaal”. BREIN heeft de verkoper in rechte aangesproken om deze verkoop te stoppen​ met het argument dat hij directe inbreuk maakt of anders onrechtmatig is vanwege het faciliteren van inbreuk. ​De Rechtbank Midden-Nederland steld​e daarover vragen van uitleg aan het HvJEU.

De vragen waren kort samengevat of de verkoop van zo’n op illegaal aanbod voorgeprogrammeerde mediaspeler inbreuk maakt en of het streamen uit illegale bron door gebruikers inbreuk maakt.​ ​Het antwoord​ van het HvJEU​ ​is in beide gevallen ja.​​ ​Het Hof volgt daarmee de conclusie van de AG en zet de lijn van haar recente jurisprudentie door​. ​

Naast Filmspeler spreekt BREIN ook alle andere verkopers van​ ​voorgeprogrammeerde mediaspelers aan. Indien die na dit arrest volharden in hun aanbod dan plegen zij beroeps- of bedrijfsmatige​ ​inbreuk. Dat is strafbaar als misdrijf. Er staat een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar op en een boete van 84.000 euro (of tien keer zoveel voor rechtspersonen). Ongeacht of het Openbaar Ministerie​ ​daar werk van maakt, kunnen rechthebbenden winstafdracht of​ ​schadevergoeding vorderen.

“Iedereen voelt op zijn klompen aan dat deze handel stinkt en het moet nu echt afgelopen zijn”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Tegen​ ​volhardende handelaren zetten wij alles in: volledige proceskosten en winstafdracht. Het gaat om honderdduizenden euro’s per geval. De schade bedraagt miljoenen.”

BREIN vertegenwoordigt naast Nederlandse en internationale producenten en distributeurs van films en televisieseries ook regisseurs, scenarioschrijvers, acteurs en vertalers die allemaal voor hun broodwinning afhankelijk zijn van betaling voor hun werk. Illegaal aanbod zoals met dit soort mediaspelers is broodroof. Steun creativiteit en koop legaal.