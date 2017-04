Duo zeven jaar cel in voor voorbereiden liquidatie

Twee mannen van 21 en 27 jaar uit Amsterdam en IJmuiden zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor het voorbereiden van een liquidatie in Heemskerk.

Observatie

Het tweetal wordt in september en oktober 2016 door de politie gevolgd en afgeluisterd. In die periode begeven de mannen zich meerdere malen langdurig op en rond het parkeerterrein van de Heemskerkse voetbalclub Odin ’59. Vanuit een auto en vanuit de bosjes rond het parkeerterrein speuren ze naar een specifiek persoon.

Op 6 oktober wordt één van de verdachten geobserveerd naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Hij rijdt samen met de andere verdachte opnieuw naar het terrein van de voetbalclub. Daar worden zij uiteindelijk aangehouden. Een van de mannen draagt op dat moment meerdere lagen donkere kleding over elkaar. In hun auto vindt de politie een vuurwapen met daarin 14 ‘hollow point’-patronen, bedoeld om grote schade aan te richten.

Gestolen BMW

Tijdens het onderzoek treft de politie in de omgeving van de voetbalclub een gestolen BMW aan, voorzien van een valse kentekenplaat. In de achterbak liggen drie colaflessen gevuld met benzine. De politie vermoedt dan dat de BMW had moeten dienen als vluchtauto, en dat deze na afloop in brand gestoken had moeten worden.

Liquidatie voorkomen

Naar het oordeel van de rechtbank kan op basis van het onderzoeksdossier niet anders worden geconcludeerd dan dat de mannen de bedoeling hadden iemand om het leven te brengen. Door het ingrijpen van de politie is dan ook een liquidatie voorkomen. Bij zo’n liquidatie hadden niet alleen het beoogde slachtoffer, maar ook eventuele omstanders een groot risico gelopen. De avonden dat de twee mannen het beoogde slachtoffer opwachtten, waren er telkens meerdere voetbalteams, waaronder jeugdteams, aan het trainen.

Naast het voorbereiden van de liquidatie zijn de mannen ook schuldig aan verboden wapenbezit en opzetheling van de gestolen BMW. De rechtbank veroordeelt beide mannen tot een gevangenisstraf van 7 jaar. Deze straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

