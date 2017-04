Apeldoorner veroordeeld voor brandstichting in zijn woonplaats

De rechtbank Gelderland veroordeelde een 38-jarige man uit Apeldoorn voor brandstichting in een woning in Apeldoorn. De man kreeg een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, opgelegd. Daarnaast kreeg hij een werkstraf van 240 uur.

De woning die de Apeldoorner in november 2015 brand stak was tegen een andere woning aangebouwd. Door de brand is er flinke schade in de woning. De man heeft de brand gesticht op verzoek van 1 van de bewoners van de woning. Daar heeft hij geld voor ontvangen.

Persoonlijke omstandigheden

Bij de strafoplegging hield de rechtbank rekening met onder andere het feit dat de man al meerdere keren met politie en justitie in aanraking is gekomen. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De persoonlijke omstandigheden van de man zijn voor de rechtbank aanleiding om af te wijken van de eis van de officier. Bovendien ziet de man zelf in dat hij hulp nodig heeft en wil hij hier ook aan meewerken. Het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou kunnen betekenen dat de man zijn woning kwijt raakt. Ook kan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van invloed zijn bij het verkrijgen van de voogdij over zijn kinderen.

Bijzondere voorwaarden

Er zijn bijzondere voorwaarden aan de voorwaardelijke gevangenisstraf gekoppeld, namelijk een meldplicht en een ambulante behandelverplichting. De vordering van de benadeelde partij is door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard.