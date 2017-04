Veroordeling voor zware mishandeling van baby

Een 28-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld voor zware mishandeling in 2010 van zijn enkele maanden oude baby. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag in hoger beroep beslist. De man heeft de baby krachtig geschud zonder zijn hoofdje te ondersteunen, als gevolg waarvan het kindje zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Het hof heeft de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 197 dagen. Dit staat gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten.

De rechtbank had de man veroordeeld voor poging tot doodslag.