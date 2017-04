4 jaar gevangenisstraf voor ronselen voor IS en deelname aan criminele terroristische organisatie

De rechtbank Limburg heeft een 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het werven (ronselen) van 2 asielzoekers voor de gewapende strijd van IS. Daarnaast is bewezen dat de man opruiende video’s en foto’s op zijn telefoon had staan en dat hij deelnam aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk (IS). De duur van de gevangenisstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Ronselen

De politie hield de verdachte in april 2016 aan na een melding van het asielzoekerscentrum (AZC) in Echt. Twee in dat AZC verblijvende mannen zouden door verdachte zijn benaderd om deel te nemen aan IS. Hun verklaringen in combinatie met de bestanden op de telefoon van de verdachte, brengen de rechtbank tot het oordeel dat de verdachte de twee heeft willen ronselen voor IS.

Ernst van de feiten

Met de straf onderstreept de rechtbank de ernst van de strafbare feiten. Het gaat om misdrijven tegen de nationale veiligheid die burgers grote vrees aanjagen. De verdachte heeft bovendien aangegeven nog steeds zeer overtuigd te zijn van het gelijk van IS en de noodzaak van hun gewapende strijd. Vanwege deze omstandigheden en omdat de man als volledig toerekeningsvatbaar wordt beschouwd, is een gevangenisstraf van 4 jaar op zijn plaats.