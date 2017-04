Celstraf man uit Wijchen voor poging afpersing

De rechtbank Gelderland veroordeelde een 50-jarige man uit Wijchen voor een poging tot afpersing. Hij kreeg 12 maanden celstraf, met aftrek van het voorarrest.

Op 7 januari belde de man aan bij het destijds 75-jarige slachtoffer. Toen zij de deur opende greep de man het slachtoffer onmiddellijk bij de keel. Ook sloeg de man het slachtoffer in het gezicht en schreeuwde om geld. Door kordaat optreden van het slachtoffer verliet de man –zonder buit – de woning.

Straf valt hoger uit

De opgelegde straf is hoger dan de eis van de officier van justitie. Volgens de rechtbank is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van langere duur op zijn plaats. Daarbij houdt het rekening met feit dat de man geen hulpverlening wenst. Hierdoor is er een groot herhalingsgevaar. Verder heeft hij op zetting geen spijt betoond of openheid van zaken willen geven.